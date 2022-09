Fußball : Im November spielt Luxemburg gegen Ungarn und Bulgarien

Gegen Ende des Jahres haben unsere Fußballer zwei internationale Freundschaftsspiele vor sich. Am 17. November treffen die roten Löwen auf Ungarn (20 Uhr) und am 20. November auf Bulgarien (15 Uhr). Diese Matches sind die ideale Gelegenheit, um sich kurz vor WM-Start (am 20. November) noch auf die 2023 beginnende Qualifikation für die EM 2024 vorzubereiten.

Bis es so weit ist wird die Luxemburgische Nationalmannschaft weiter auf Trab gehalten. Ende September bestreitet sie die letzten beiden Spiele der Nation's League. Am 22. September geht es in die Türkei und am 25. September kommt die Nationalmannschaft aus Litauen zu uns ins Luxemburger Stadion.