Département Moselle : Im Parkhaus angefahren – Opfer erliegt seinen schweren Verletzungen

SAINT-AVOLD – Ein 36-jähriger Mann ist am gestrigen Sonntag an den Folgen seiner Verletzungen verstorben, nachdem er am 22. Oktober in einem Parkhaus im Stadtzentrum von Saint-Avold von einem Autofahrer angefahren worden war.

Zum Zeitpunkt des Unglücks war das Opfer in Begleitung seiner Lebensgefährtin und einem Freund unterwegs gewesen. Google Maps

Am 22. Oktober soll ein 19-Jähriger im Parkhaus Saint-Nabor in der Nähe der Postfiliale in Saint-Avold (Département Moselle) einen Mann überfahren haben. Das Opfer, welches aus Deutschland stammte, wurde mit starken Hirnschäden per Hubschrauber in das Universitätskrankenhaus von Nancy geflogen. Nun soll der 36-Jährige an den Folgen seiner Verletzungen gestorben sein, wie die Kollegen von Le Républicain Lorrain am heutigen Montag berichten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein finanzieller Streit der Grund für die Tat des 19-Jährigen gewesen sein. Der mutmaßliche Täter hatte sich noch am selben Abend des Vorfalls der Polizei gestellt. Am vergangenen Donnerstag wurde er schließlich in Untersuchungshaft genommen. Der mutmaßliche Täter wurde zunächst wegen versuchten Mordes angeklagt, muss sich nun aber wegen Totschlags oder sogar Mords vor Gericht verantworten.

Der Verstorbene war zum Zeitpunkt des Unglücks mit seiner Lebensgefährtin und einem Freund unterwegs.