Luxemburg: «Im Prozess geht es darum, ob der Polizist in Notwehr gehandelt hat»

«Im Prozess geht es darum, ob der Polizist in Notwehr gehandelt hat», erklärte Philippe Penning, Anwalt des Angeklagten, am Dienstag gegenüber L'essentiel. «Wenn dem so ist, wird er von dem ihm vorgeworfenen Mord freigesprochen. Wenn nicht, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe».

Die Geschehnisse gehen zurück auf dem 11. April 2018, im Herzen des Hauptstadtviertels Bonneweg. Es ist etwa 16 Uhr, als die Besucher einer Terrasse sehen, wie ein Auto mit luxemburgischem Kennzeichen aus der Rue des Ardennes kommt und dann frontal gegen einen Baum auf der Place Léon XIII prallt. Es fallen Schüsse, laut Augenzeugen drei Stück. Ein Polizist tötet den Autofahrer mit einem Kopfschuss, weil dieser offenbar mit dem Wagen auf ihn zufährt. Der damals 22-jährige Polizist gab dem Fahrer ein Zeichen, sein Auto anzuhalten. Der Fahrer soll so getan haben, als würde er dem Befehl Folge leisten, dann zurückgesetzt haben und auf den Polizisten zugefahren sein, so die Auswertung der Reifenspuren auf dem Boden.

Wegen «vorsätzlicher Tötung» vor Gericht

Penning führt aus, dass der Polizist laut Experten nur eineinhalb Sekunden Zeit hatte, die Entscheidung zu treffen, zu schießen oder nicht, während der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit rückwärts auf ihn zufuhr. Experten sagten am Dienstagmorgen im Zeugenstand aus, dass das Auto schnell auf das Polizeifahrzeug zugefahren sei, was die These der Selbstverteidigung stützen würde. Ob die Schüsse die einzig mögliche Reaktion waren, soll der Prozess gegen den ehemaligen Polizisten klären, der am heutigen Dienstag begonnen hat. Die kommenden drei Wochen muss sich der Angeklagte wegen «vorsätzlicher Tötung» vor Gericht verantworten.