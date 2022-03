Topfavorit gewinnt : Im Schnelldurchgang ins Halbfinale

Roger Federer hat beim Tennisturnier in Halle das Halbfinale in zwei Sätzen erreicht.

In der Vorschlussrunde trifft der fünfmalige Halle-Champion nun auf den Sieger des Duells zwischen Tommy Haas und Gael Monfils. Gegen Haas hatte Federer im vergangenen Jahr bei den Gerry Weber Open im Finale verloren. Der Schweizer peilt in Halle seinen ersten Titel in diesem Jahr an. «Ich habe hier schon lange nicht mehr gewonnen. Von daher hat der Titel für mich in diesem Jahr eine sehr hohe Priorität», sagte Federer nach seinem mühelosen Erfolg. Zuletzt hatte der Eidgenosse 2008 in Halle gewonnen.