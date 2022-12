Luxemburg : Im Schnitt warten 50 Frauen auf einen Platz im Frauenhaus

LUXEMBURG – Etwa zwei Drittel der Frauen, die auf der Warteliste für die Aufnahme in ein Frauenhaus stehen, geben an, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Im Großherzogtum sind 166 Betreuungsplätze für Frauen verfügbar.

Laut Taina Bofferding (LSAP), der Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann, stehen im Schnitt 50 Frauen auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz in einem Frauenhaus. Davon sollen etwa zwei Drittel angegeben haben, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Ein Drittel sind Frauen mit sozialen, Wohnungs- oder Gesundheitsproblemen. Wenn es um die Vergabe von Plätzen im Frauenhaus geht, dann haben diejenigen, die häusliche Gewalt erleiden, immer Vorrang.

Derzeit gibt es in Luxemburg sieben klassische Aufnahmeeinrichtungen, die zusammen mit dem Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann (MEGA) betrieben werden. Sie verfügen insgesamt über 166 Plätze für Frauen – mit oder ohne Kinder. 15 Plätze werden für Männer – mit oder ohne Kinder – bereitgehalten.

Für den Fall, dass ein Opfer von häuslicher Gewalt sehr dringend in eine solche Aufnahmeeinrichtung untergebracht werden muss, stehen Notzimmer zur Verfügung. «Wenn auch das nicht mehr ausreicht, können die Opfer auch in Hotelzimmern untergebracht werden», erklärt Taina Bofferding. Die anfallenden Kosten würde das MEGA übernehmen. Im Jahr 2020 konnten dadurch 146 Personen mit oder ohne Kinder für 104.338,80 Euro in Hotelzimmern untergebracht werden.