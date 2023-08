Luxemburg: Im Sommer kann der Einzelhandel auf Schüler und Studenten zählen

1 / 4 Die 24-jährige Jessica will sich mithilfe ihres Ferienjobs das Erasmus-Semester finanzieren. L'essentiel/Vincent Lescaut Dania arbeitet seit mehr als einem Jahr an den Wochenenden und in den Ferien im Supermarkt. L'essentiel/Vincent Lescaut Raphaël hatte vergangenes Jahr so viel Spaß, dass er auch dieses Jahr wieder im Cactus arbeitet. L'essentiel/Vincent Lescaut

Um in den Sommerferien das Taschengeld aufzubessern oder auch einfach die Zeit sinnvoll zu nutzen, nehmen viele Schüler und Studenten Ferienjobs an. Besonders beliebt sind Aushilfsstellen in Supermärkten, auf die sich dieses Jahr auch Jessica, Dania, Lauréline und Raphaël erfolgreich beworben haben.

«Ich habe schon im Cora und bei Reinigungsfirmen gearbeitet. Ich wollte diesen Sommer unbedingt einen Job, um für das nächste Jahr zu sparen, weil ich dann dank Erasmus in Italien bin, und Cactus war die erste Firma, die mir zugesagt hat», berichtet die 24-jährige Jessica. Sie wird sechs Wochen lang in dem Supermarkt tätig sein. Dania (19) arbeitet seit mehr als einem Jahr an den Wochenenden und den Ferien im Auchan. Das Geld was verdient, soll bald ihrem Führerschein und dem passenden Fahrzeug zugutekommen.

Etwas mehr als 700 junge Leute werden in den Sommerferien im Cactus arbeiten, im Auchan werden es etwa 100 sein. Die 22-jährige Lauréline ist eine davon. Sie möchte während ihrer fünfwöchigen Tätigkeit in der Textilabteilung im Auchan aus ihrer Komfortzone rauskommen, indem sie acht Stunden am Tag arbeitet und auf den Beinen ist. Raphaël (17) hat bereits vergangenes Jahr im Cactus gearbeitet. Ihm hat die Atmosphäre und das Einräumen der Regale so sehr gefallen, dass er dieses Jahr in den Supermarkt zurückkommt.