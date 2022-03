Bessere Bahnverbindung : Im Stundentakt von Luxemburg nach Koblenz

LUXEMBURG – Die CFL und die Bahn verbessern ihre Anbindung ans ICE-Netz. Ab 2014 können Reisende aus Luxemburg im Stundentakt und ohne Umsteigen nach Koblenz fahren.

Der Reisende aus bzw. nach Luxemburg wird in einigen Jahren in einem der neuen «Kiss»-Züge fahren, deren Design allerdings noch überarbeitet wird.

Wer bisher nach Koblenz fahren möchte, um dort in einen schnellen ICE zu steigen, muss derzeit entweder eine der wenigen IC-Verbindungen nehmen oder in Trier von einem Regionalexpress (RE) in den nächsten umsteigen. Ab Dezember 2014 wird sich dies ändern. Dann verkehrt ein RE im Stundentakt zwischen Luxemburg und der Stadt am Rhein. Möglich wird dies durch die Einführung des «Rheinland-Pfalz-Saarland-Takts 2015».