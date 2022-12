Briefbombe: Im ukrainischen Konsulat in Luxemburg herrscht Angst

LUXEMBURG – Die ukrainische Botschaft in Madrid wurde zum Ziel einer Briefbombe. Der Honorarkonsul in Luxemburg ist besorgt.

Claude Radoux ist Honorarkonsul der Ukraine in Luxemburg. Vincent Lescaut

Nach einem Briefbomben-Anschlag in der ukrainischen Botschaft in Madrid, bei der ein Mensch verletzt wurde, nimmt die Angst unter den europäischen Diplomaten zu. Der Anschlag ereignete sich vor im Kontext des bewaffneten Konflikts in der Ukraine. Deren Honorarkonsul in Luxemburg, Claude Radoux, zeigt sich besorgt. Gleichzeitig, so erklärte er im Interview mit L'essentiel, wisse er nicht, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen seien.

«Ich zähle vor allem auf den gesunden Menschenverstand und auf die ‹Unwichtigkeit› des ukrainischen Konsulats in Luxemburg. Wie ist das möglich? Warum auf eine solche Vertretung abzielen? Wir sind täglich für die Menschen da», so Radoux. Der Konsul engagiert sich seit vielen Jahren für die Vertretung der Ukraine im Großherzogtum, insbesondere dank seiner guten Landeskenntnisse und seiner Beherrschung der russischen Sprache.

Claude Radoux erfüllt seinen Dienst in Eigenregie. Einmal im Monat bekommt er Besuch vom Brüsseler Konsul, um die ukrainische Bevölkerung in Luxemburg zu unterstützen. Seit Beginn der russischen Invasion sei das Arbeitspensum enorm. «Flüchtlinge sind mit ihren Kindern geflohen, ihre Pässe sind abgelaufen. Wir müssen auch denjenigen helfen, die vor Ort noch Familie haben, ohne all die Unterstützungsmaßnahmen und Beziehungen zu den luxemburgischen Behörden zu vergessen».

Wer hat das Sagen?

In diesem Zusammenhang hofft Radoux, dass er wegen des monatelangen Konfliktes und des Informationskrieges nicht Ziel einer möglichen, anti-ukrainischen Stimmung wird. «Ich warte ungeduldig auf die Ergebnisse der Analysen in Spanien», lässt er wissen. Handelt es sich um eine Operation des russischen Geheimdienstes, um Angst zu schüren? Oder war es das Werk eines für Verschwörungstheorien empfänglichen Einzeltäters? «Darüber möchte ich nicht spekulieren», so Claude Radoux. Jedoch fürchte er «unvernünftige Menschen».