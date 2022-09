Alte Tradition : Imker der Royals informierte königliche Bienen über ihren neuen Herrn

Am Freitag ging er von Bienenhaus zu Bienenhaus und sprach zu den Bienen.

Der königliche Imker hat die Bienen auf dem Gelände des Buckingham-Palastes über den Tod der Queen und die Thronbesteigung ihres ältesten Sohns Charles informiert. Er habe am Freitag schwarze Schleifen um die Bienenstöcke gebunden und ihnen die traurige Nachricht auch mündlich überbracht, sagte John Chapple (79) laut der Zeitung «Daily Mail» .

Er habe dies erst bei den Bienen in Charles’ Residenz Clarence House und danach im Garten des Buckingham Palace getan, so Chapple, der sich seit 15 Jahren um die königlichen Bienen kümmert. Insgesamt sollen in sieben Bienenhäusern im Sommer bis zu einer Million der Insekten leben.