Biografie «Spare»: «Immer die zweite Geige» – Prinz Harry rechnet scharf mit William und Kate ab

In der im Dezember veröffentlichten Netflix-Serie «Harry & Meghan» kamen Prinz William (40) und seine Frau, Prinzessin Kate (40), noch halbwegs glimpflich davon. Königsgemahlin Camilla (75) wurde unterdessen gar nicht zum Thema gemacht. Dies soll sich in Prinz Harrys Biografie , die am 10. Januar erscheint, ändern.

Neben der Prinzessin von Wales soll vor allem Harrys Bruder ins Visier geraten. «Alles ist offengelegt. Charles kommt besser raus, als ich erwartet hatte, aber es ist besonders hart für William, und sogar Kate bekommt ein bisschen was ab», heißt es. Eines der Hauptthemen in dem Buch sei, wie unfair sich der 38-Jährige in der Vergangenheit von seiner Familie behandelt gefühlt habe.

Prinz Harrys «einseitige Darstellung von Familienangelegenheiten»

Exklusives TV-Interview vor Buch-Release

Über seine Biografie, die er mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Journalisten JR Moehringer schrieb, sprechen, wird der Prinz in einem exklusiven TV-Interview mit dem US-Talkshow-Moderator Anderson Cooper in der Sendung «60 Minutes». In einem ersten Teaser sagt Harry: «Es hätte nie soweit kommen müssen – das Durchsickern lassen und Streuen von Stories. Ich will eine Familie – keine Institution.» Weiter gibt er an: «Sie denken, es ist besser, uns in der Rolle der Bösewichte zu halten. Sie haben keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt. Dabei möchte ich meinen Vater und meinen Bruder zurück.» Das Interview soll am 8. Januar auf CBS ausgestrahlt werden.