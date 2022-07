«Quality of Work»-Daten: Immer mehr Arbeitnehmer wünschen sich weniger Arbeitsstunden

43,7 Prozent der Arbeitnehmer in Luxemburg hätten 2021 gerne weniger gearbeitet. Das sind fast zehn Prozentpunkte mehr als noch 2018 (32,8 Prozent), so von der Arbeitnehmerkammer (CSL) zusammengestellten Daten, die aus der «Quality of Work»-Erhebung (QoW) stammen. Ein leichtes Plus gab es auf der anderen Seite demnach bei denen, die gerne mehr arbeiten würden: von 10,3 auf 12,4 Prozent. Dafür waren weniger Personen ihren Angaben nach der Ansicht, gerade richtig zu arbeiten. Waren es 2018 noch 56,9 Prozent der Befragten, sind es 2021 nur noch 43,9 Prozent.