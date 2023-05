Luxemburg: Immer mehr Autofahrer prellen die Tank-Zeche

Mittlerweile liegen die Preise an den Zapfsäulen wieder beim Vor-Kriegs-Niveau. Editpress

Im Juni letzten Jahres ereilte Autofahrer im Großherzogtum ein saftiger Preisschock an den nationalen Zapfsäulen: Der Liter beider Benzin-Varianten überschritt die Zwei-Euro-Marke. Neben denen für Sprit sind sämtliche Preise seit Beginn des Ukraine-Kriegs in die Höhe geschossen und haben einige Autofahrer offenbar dazu ermutigt, ohne bezahlte Rechnung von den Tankstellen des Landes zu düsen. «Es gab tatsächlich einen Anstieg von Diebstählen an unseren Tankstellen im Jahr 2022», erklärt eine Sprecherin von TotalEnergies, ohne jedoch genauere Zahlen zu nennen.

Nach Angaben der Polizei bezogen sich 44 Prozent aller über die E-Kommissariate angezeigten Fälle zwischen 2021 und 2022 auf Kraftstoffdiebstähle. Demnach registrierten die Beamten in dem Zeitraum insgesamt 16.452 Straftaten im Zusammenhang mit Diebstahl von Benzin oder Diesel. Das sind 5404 mehr als noch im Vorjahr, wie aus der am 19. April enthüllten Kriminalstatistik der Polizei hervorgeht.

Diebstähle an Tankstellen haben insgesamt stark zugenommen

Doch was sind die Gründe, die zu diesem besorgniserregenden Trend geführt haben`? «Gesellschaftliche Faktoren und die Inflation» hätten solche Vorkommnisse befeuert, erklärt Pascal Peters, Zentraldirektor der Verwaltungspolizei. Dabei handele es sich um Einzeltäter, organsierte Kriminalität stecke nicht hinter den Diebstählen, wie Peters ergänzt. Doch nicht nur Sprit ist ins Visier von Dieben geraten. «Neben dem Benzin-Klau haben auch alle anderen Arten von Diebstählen an unseren Tankstellen zugenommen», merkt Jean-Marc Zahlen, Berater der Industrievereinigung Fedil und Generalsekretär des Groupement Énergies Mobilité Luxembourg (GEML), an.

Laut den Zahlen der Polizei, die auch die Tankstellen-Gruppe Q8 gegenüber L'essentiel bestätigt, sind die Grenzregionen am stärksten betroffen. Anzeige wird häufig über das E-Kommissariat der Polizei gestellt. Laut Jean-Marc Zahlen eröffnet diese neue Meldemöglichkeit große Vorteile für die Tankstellenbetreiber: «Früher mussten die Betreiber ihre Privatadresse angeben, um einen Benzindiebstahl zu melden. Das Portal macht das Anzeigen einfacher und damit auch die strafrechtliche Verfolgung.»

Es drohen Freiheits- und hohe Geldstrafen

Wird man beim Benzindiebstahl erwischt, droht eine Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren und eine Geldbuße von 251 bis 5000 Euro. Allein der Versuch wird streng geahndet. TotalEnergies hat nach eigenen Angaben in jüngster Vergangenheit «Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit an den Standorten zu erhöhen». Aus «sicherheitspolitischen Gründen» will das Unternehmen diese nicht näher erläutern. Bei Q8 hat man «bessere Kamerasysteme installiert, und die Zapfsäule am Ausgang der Station kann nur über ein externes Zahlterminal bedient werden».