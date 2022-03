Luxemburg - «Immer mehr Autofahrer wollen ihre Fahrzeuge auf Bioethanol umrüsten»

Der deutliche Preisanstieg an den Luxemburger Zapfsäulen hat die Autofahrer zum Nachdenken gebracht. Während einige bereit sind, häufiger auf ihr Auto zu verzichten, denken andere daran, sich ein Hybrid- oder Elektroauto anzuschaffen. Seit einiger Zeit scheint noch ein weiterer Trend dazu gekommen zu sein: «Seit dem Preisanstieg und dem Krieg in der Ukraine explodieren die Anfragen für die Umrüstung auf Bioethanol», erklärt Samuel Duca, Geschäftsführer von Luxembourg Auto Racing, einem Unternehmen, das auf die Umrüstung von Motoren spezialisiert ist. «Normalerweise ist es alle zwei Wochen ein Auto, aber nun sind es vier pro Woche», sagt er.

Laut Duca sind 80 Prozent der Kunden französische Grenzgänger. Die anderen 20 Prozent wohnen an der Grenze und fahren regelmäßig nach Frankreich. Und es gibt einen guten Grund dafür: E85, ein Kraftstoff, der zwischen 65 und 85 Prozent aus Bioethanol besteht, wird im Gegensatz zu den benachbarten französischen Départements Moselle und Meurthe-et-Moselle an den Tankstellen im Großherzogtum nicht angeboten. Das Superethanol-E85 ist im Durchschnitt nur halb so teuer wie bleifreies Benzin. Damit können Autofahrer sparen, auch wenn der Verbrauch leicht ansteigt. Eine Tankfüllung von 50 Litern kostet beispielsweise etwa 40 Euro, der Verbrauch ist etwa zehn bis 15 Prozent höher. Ein weiteres Plus: Das Treibstoffgemisch verursacht je nach Fahrzeugmodell und Fahrverhalten bis zu 70 Prozent weniger Treibhausgasemissionen.