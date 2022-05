Vorsichtsmaßnahmen : Immer mehr Cybercrime: Wie sich Nutzer schützen können

Cybercrime kann jeden treffen. Es ist zu einer ständigen Bedrohung geworden, deren Methoden immer perfider werden. So kannst du dich dennoch schützen.

Es kann jeden treffen und in der Tat: Es trifft auch immer wieder Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Cybercrime ist eine Gefahr, die Selbstständige, Studenten oder Senioren betrifft. Das einstige Phänomen ist in der heutigen Zeit zu einer ständigen Bedrohung geworden, die sich nicht nur stärker verbreitert, sondern deren Methoden stets perfider werden. Zugleich nehmen die wirklichen Schäden zu.

Erst vor einigen Monaten stand eine Pipeline in den USA wochenlang still, weil Hacker die Server für sich beanspruchten. In Deutschland «existierte» eine ganze Region quasi nicht mehr. Auch hier übernahmen Cyberkriminelle das Szepter und es dauerte Wochen, bis alles halbwegs wieder lief.