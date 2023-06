Gesundheit in Luxemburg: Immer mehr Erwachsene leiden an Allergien

Eine laufende oder verstopfte Nase, gereizte Augen, Juckreiz oder sogar Komplikationen wie Sinusitis, Anzeichen von Asthma, Atemprobleme, große Müdigkeit... «Wir sind wieder in der roten Zone für Gräserpollen. Die Konzentration in der Luft ist so hoch, dass sie Symptome hervorruft», betont Dr. Farah Hannachi, Leiterin des Dienstes für Immunologie und Allergologie des CHL. Neben dem ständigen Strom von Patienten bewältigt die Spezialistin auch mehrere Notfälle pro Tag. Heute sind 40 Prozent der Menschen in Luxemburg anfällig für Allergien (Pollen, Medikamente, Nahrungsmittel). «Das ist enorm, vor 50 Jahren war das noch nicht so», fährt Dr. Hannachi fort.

Müdigkeit und Lebensstil verschlimmern die Situation

Mangel an Allergologen

Die Ärztin empfehlt, zunächst den Hausarzt zu konsultieren, der dann an einen Spezialisten weiterleiten kann. Allerdings herrscht in Luxemburg, wie in vielen anderen Bereichen, auch ein Mangel an Allergologen. Zwar haben einige andere Spezialisten eine Ausbildung absolviert, aber weniger als ein Dutzend Ärzte im Land widmen sich voll und ganz diesem Problem. «Die Allergien nehmen sehr schnell zu. Die Ausbildung ist langwierig und kann nicht in Deutschland oder Belgien erlernt werden», schließt Dr. Hannachi.