Peru: Immer mehr Guillain-Barré-Fälle – das könnte dahinterstecken

Wieso kommen einige Menschen auf die Covid-19-Impfung als Auslöser? Das Guillain-Barré-Syndrom kann tatsächlich infolge der Impfung auftreten. Es handle sich um eine «sehr seltene Nebenwirkung» der Vektor-Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson, heißt es in der Juni-2023-Ausgabe des deutschen «Bulletin für Arzneimittelsicherheit».

Während Fachleute nach dem Auslöser suchen, meinen einige Social-Media-Userinnen und -User, diesen bereits ausgemacht zu haben: Die Corona-Impfung. (Im Bild: Covid-19-Impfzentrum in Lima, 17. April 2021)

In Peru wurden 2023 bereits 182 Fälle des Guillain-Barré-Syndroms registriert. Vier Personen sind gestorben. Jetzt hat das Land einen 90-tägigen Gesundheitsnotstand erklärt.

Über 180 Fälle des Guillain-Barré-Syndroms (siehe Box) seit Januar 2023 haben Perus Regierung dazu bewogen, einen dreimonatigen nationalen Gesundheitsnotstand zu erklären. Die Rede ist von einer «ungewöhnlichen Zunahme»: Die Zahl der Neuinfektionen war von durchschnittlich zwei bis acht in den Vorwochen Ende Juni auf 20 gestiegen, wobei der Trend anhält. Vier Personen seien bisher in diesem Jahr infolge der Nervenerkrankung gestorben. 31 Betroffene seien noch im Spital, die restlichen 147 wieder entlassen worden, so das Gesundheitsministerium.