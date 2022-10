Kriminalität: Immer mehr Fahrradläden in Luxemburg werden von Dieben geplündert

In den sozialen Medien fallen in den letzten Wochen vermehrt ähnliche Posts ins Auge. Mitte August etwa schrieb der «Giant Store De Vëlosatelier», in Steinfort: «Am 14. August, gegen 2.30 Uhr, drangen die Einbrecher mit einem Auto in den Laden ein und nahmen 18 Fahrräder mit, im Gesamtwert von 50.000 Euro», so der Eigentümer des Ladens, Philippe Hutmacher. Das entspricht im Wesentlichen dem, was Fréderic Vancaeynest, der Eigentümer des «VF BIKE» in der belgischen Gemeinde Arlon, zu berichten hat: «In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den vierten September, hat man uns sechzehn Fahrräder im Gesamtwert von 70.000 Euro gestohlen».