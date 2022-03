Entlassungen : Immer mehr Finanz-Jobs auf der Kippe

LUXEMBURG – Auf dem Finanzplatz herrschen raue Zeiten für Mitarbeiter. Immer öfter wird Personal entlassen oder umstrukturiert.

Wie Sozialpläne umgangen werden

So soll Allianz mit gut 50 Beschäftigten in Luxemburg einen Sozialplan umgangen haben, in dem eine Vereinbarung über die Umstrukturierung der Filiale über 12 bis 16 Monate unterschrieben wurde. «Das Problem ist, dass eine solche Vereinbarung kein Sozialplan ist. Keine Gewerkschaft hätte diese unterschrieben, weil sie den Beschäftigten, die in der Zwischenzeit woanders einen Job finden, kaum Rechte einräumt», so Walisch.