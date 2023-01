USA : Immer mehr Kinder essen versehentlich Cannabis-Produkte

Seit der Konsum von Cannabis in den USA legalisiert wurde häufen sich die Fälle, in denen Kinder mit dem Rauschgift versetztes Essen zu sich nehmen. Die Fachzeitschrift «Pediatrics» gab in ihrer am Dienstag erschienenen Ausgabe an, dass im Jahr 2017 etwa 200 Kinder unter fünf Jahren betroffen waren. 2021 waren es 3050.