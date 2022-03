Studie – Immer mehr Luxemburger geben an, Gewalt erlebt zu haben

Im Vergleich zur gleich Erhebung im Jahr 2013 haben mehr Teilnehmer erklärt, in den vergangenen fünf Jahren Opfer von Gewalt geworden zu sein.

Die Zahl der Personen, die in Luxemburg Gewalt erlebt haben ist deutlich angestiegen. Das geht aus einer neuen Erhebung des Statistikinstituts Statec hervor, die die zurückliegenden fünf Jahre beleuchtet. Zuletzt wurde diese Studie im Jahr 2013 durchgeführt.

Wie aus den neuen Zahlen hervorgeht, gaben 29 Prozent der rund 5700 Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren Gewalt erlebt zu haben. Im Vergleich zur 2013er-Erhebung sei dies ein Anstieg von rund einem Drittel. Nach Statec-Angaben müsse dies nicht unbedingt mit einer Zunahme der Gewalt in der Gesellschaft gleichgesetzt werden. Das neue Ergebnis könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass zeitgenössische Diskurse wie die «#metoo-Bewegung» dazu geführt haben, dass die Opfer nicht mehr schweigen. Gewalt im Allgemeinen und sexuelle Gewalt im Besonderen würden nun viel eher als solche benannt.