Abbrecherquoten : Immer mehr Schüler gehen ohne Abschluss

LUXEMBURG – 8,1 Prozent der nicht mehr schulpflichtigen Schüler haben im Jahr 2011/2012 die Schule ohne Abschluss verlassen. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr.

1‘680 Schüler, die älter als 16 Jahre und somit nicht mehr schulpflichtig sind, haben im Schuljahr 2011/2012 die Schule abgebrochen, ohne ein Diplom in der Tasche zu haben. Darunter sind Jugendliche, aber auch Erwachsene, die einen Abschluss nachholen wollten. Gesehen auf die Gesamtzahl der Eingeschriebenen, ergibt sich ein Wert von 8,1 Prozent. Im Schuljahr 2010/2011 betrug dieser Wert noch 6,2 Prozent. Diese Zahlen gehen aus einer vom Bildungsministerium durchgeführten Analyse hervor und wurden am Mittwoch von den Mitgliedern der Nationalen Bildungskommission des Parlaments diskutiert.

18 Prozent nach zwei Jahren arbeitslos

Von den Abgängern gaben 29 Prozent an, mit der Schulberatung nicht zufrieden gewesen zu sein, 16 Prozent hatten Lernprobleme, zwölf Prozent brachen aus persönlichen Gründen ab und elf Prozent fehlte die Motivation. Sechs Prozent gaben keinen Grund an. «Diese Daten bieten uns die Möglichkeit, die Beratung zu verbessern und die Abbrecher im Blick zu behalten. Es ist wichtig, Wege zu finden, sie wieder in unser Schulsystem zu integrieren. Sonst wird es sehr schwer für sie, einen Arbeitsplatz zu finden», erklärt Delles, jüngster Abgeordneter der Chamber.