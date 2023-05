Schwimmbäder: Immer mehr Städte setzen auf «oben ohne» für alle – Saarbrücken stößt hinzu

Das Verhüllungsgebot für Frauen oder nicht-binäre Personen soll auch in Saarbrücker Bädern wegfallen.

Berlin, Wiesbaden, Dresden, Göttingen, Hamburg, Köln… – die Städte haben alle etwas gemeinsam: Ja sie liegen in Deutschland und sie haben allesamt beschlossen, auch Frauen und nicht-binären Personen in ihren Schwimmbädern kein Oberteil mehr vorzuschreiben. Zur Runde gesellt sich nun auch Saarbrücken.

Anfang der Woche hat ein Ausschuss der saarländischen Landeshauptstadt beschlossen, die Badeordnung in den Saarbrücker Bädern entsprechend zu ändern – zumindest testweise. Die Grünen hatten im vergangenen Sommer eine Änderung für mehr Gleichberechtigung gefordert, nun soll sie in dieser Freibadsaison umgesetzt werden.

Das Recht zur freien Entscheidung habe für Frauen und nicht-binäre Personen in den Saarbrücker Bädern bisher nicht gegolten, zitierte das Online-Medium SOL.de die Grünen. In einer offenen Gesellschaft solle aber jeder selbst entscheiden dürfen, wie man sich in der Öffentlichkeit zeigt.