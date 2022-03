Drogenhilfe : Immer mehr Teenager greifen zum Joint

LUXEMBURG – Die Zahl der jungen Cannabiskonsumenten nimmt stetig zu. Die Drogenberatungsstelle «Solidarité jeunes» stößt bereits an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die «Cannabis-Frage» ist in Luxemburg weiter heftig umstritten. Therapeuten sorgen sich indes um die wachsende Zahl der jugendlichen Konsumenten.

Illegal? Legal? Egal! Trotz der strengen Drogengesetze in Luxemburg werden immer mehr Jugendliche zu Cannabis-Konsumenten. Zu viele würden das Thema auf die leichte Schulter nehmen, klagt das Drogentherapiezentrum für Jugendliche in der Hauptstadt («Service thérapeutique solidarité jeunes», nunmehr Impuls). «Im vergangenen Jahr haben wir 490 jugendliche Drogenkonsumenten betreut, dieses Jahr werden es wahrscheinlich über 500 sein. Wir stoßen mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen», berichtet die Direktionsbeauftragte Anouk Hinger gegenüber L'essentiel

Zwar sei der Anstieg bei den Klientenzahlen auch auf die höhere Wachsamkeit von Eltern, Schulen und Behörden zurückzuführen. Die Situation ist für die Diplompsychologin dennoch alarmierend: «Wir stellen fest, dass der Cannabiskonsum unter Jugendlichen in Luxemburg in den vergangenen Jahren merkbar angestiegen ist.»

«Es herrscht große Konfusion»

Der typische Klient in der Therapiestelle ist zwischen 15 und 16 Jahre alt, männlich und wird meistens von der Justiz oder der Polizei an die Einrichtung verwiesen. Vier von fünf Klienten kommen wegen Problemen mit Cannabis in das Therapiezentrum (siehe Grafik unten). Die Debatte, welche Auswirkungen die Freigabe der psychoaktiven Substanz bewirken würde, wird dort praktisch täglich geführt. «Bei den Jugendlichen ist das natürlich ein großes Thema. Viele machen sich davon allerdings ein völlig falsches Bild. Es herrscht große Konfusion», sagt Hinger. Viele Teenager glauben, dass sie künftig völlig legal kiffen dürfen. Dabei handele es sich aber um einen Trugschluss: «Eine Cannabis-Freigabe für Minderjährige wäre ein völlig falscher Schritt. Wer in jungen Jahren regelmäßig kifft, ist einem höheren Gesundheitsrisiko als ein Erwachsener ausgesetzt. Die gesamte körperliche und persönliche Entwicklung wird beeinträchtigt, das macht sich dann zum Beispiel mit schlechten Schulleistungen bemerkbar», sagt die Expertin.

Ob Marihuana-Konsum für Erwachsene erlaubt sein soll? «Ich kann hier leider keine klare Antwort geben. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Sollte sich die Politik tatsächlich dafür entscheiden, müsste dieser Schritt jedoch von einer großen Aufklärungskampagne begleitet werden.» Justizminister Félix Braz und Gesundheitsministerin Lydia Mutsch hatten sich zuletzt allerdings gegen eine Aufhebung des Verbots ausgesprochen.

In der Therapie selbst wird das Thema Drogen neutral behandelt. «Wir stellen unsere Klienten nicht an den Pranger. Stattdessen versuchen wir, den Alltag und die Verhaltensweisen des Jugendlichen zu durchleuchten. Durch kritisches Hinterfragen soll er oder sie dann einen neuen Impuls beziehungsweise eine andere Sichtweise auf sein Verhalten in Bezug auf Drogen bekommen.» Mit diesem Ansatz sei man sehr erfolgreich gefahren. Bei vielen Jugendlichen würden sich die Konsummuster verändern. Dass Cannabis für viele als Einstiegsdroge für härtere Substanzen wie Speed oder Heroin dient, kann Hinger nicht bestätigen: «Diese These ist ein Märchen.»

(jt/L'essentiel)

«Service Thérapeutique Solidarité Jeunes» wird «Impuls» Die Jugend- und Drogenberatungsstelle «Service Thérapeutique Solidarité Jeunes», die 1996 von der Organisation «Ärzte ohne Grenzen» ins Leben gerufen wurde, tritt künftig mit einem neuen Logo und mit dem neuen Namen «Impuls» auf. Die vom Gesundheitsministerium anerkannte Einrichtung verfolgt den Ansatz, jugendliche Drogenkonsumenten nicht zu stigmatisieren oder vorzuverurteilen, sondern ihnen einen Anstoß (Impuls) für eine mögliche Veränderung ihres Verhaltens zu geben. Auch Eltern und das Umfeld der Klienten werden in die Therapie miteinbezogen. «Impuls» bietet auch Gruppenintervention an, in der sich einerseits die Jugendlichen untereinander oder mit Therapeuten austauschen können. In der Einrichtung arbeiten derzeit fünf Psychologen und eine Verwaltungsmitarbeiterin. www.solidarite-jeunes.lu/