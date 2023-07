Luxemburg: Immer mehr Unternehmen melden Konkurs an

«Wir befinden uns nicht auf dem Niveau von vor der Covid-Krise», betont das Unternehmen Creditreform Luxemburg. 560 Unternehmensinsolvenzen wurden in Luxemburg im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet, ein Anstieg um zehn Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2022, aber ein Rückgang um 10,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019.

Im Einzelnen waren im ersten Halbjahr 2023 mit 61,5 Prozent der Insolvenzen im Großherzogtum weiterhin Unternehmen mit einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 5 Jahren am stärksten betroffen, stellt der Anbieter von Geschäftsinformationen, Marketingdaten und Lösungen für das Forderungsmanagement fest.

Große Strukturen

«Obwohl es hauptsächlich kleine Unternehmen sind, die im ersten Halbjahr 2023 Konkurs anmelden mussten, ist es wichtig, auch die großen Strukturen zu erwähnen, wie insbesondere die ‹Cenaro›-Gruppe in Luxemburg sowie ‹Portolux-Constructions SARL› in Fels», fügt Creditreform hinzu.

Analysiert man die Insolvenzen nach Bezirksgerichten, so sind in Luxemburg 500 Insolvenzen (463 im Jahr 2022) zu verzeichnen, was einem Anstieg von acht Prozent entspricht. Im Gerichtsbezirk Diekirch ist mit 60 Verfahren (48 im Jahr 2022) ein Anstieg um 29,2 Prozent zu verzeichnen.