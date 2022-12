Luxemburg: Tuningtreffen eskalieren – Abgeordnete wollen dagegen vorgehen

KOCKELSCHEUER – Die Tuningtreffen in Kockelscheuer sind laut und gefährlich, sodass selbst so mancher leidenschaftlicher Tuning-Fan einen Bogen darum macht. Am gestrigen Dienstag landete das Thema sogar in der Abgeordnetenkammer.

1 / 3 An dem Tuningtreffen nehmen bis zu 300 Personen teil. DR Bei der Veranstaltung kam es schon mehrmals zu Unfällen. DR DR

Grenzgänger Paul ist ein großer Tuning-Fan und selbst sehr stolz auf seine frisierten Flitzer, die er wie einen Schatz hegt und pflegt. Ein paar Mal hat er auch am Tuningtreffen in Kockelscheuer teilgenommen, ist über das Event im Nachhinein alles andere als begeistert. «Es ist über ein Jahr her, dass ich dort war. Beim ersten Mal war es auch echt entspannt, aber dann ist es irgendwie aus dem Ruder gelaufen», berichtet er. Normalerweise trifft man sich dort, stellt die getunten Autos ab, geht um sie herum, schaut sie an, spricht über neue Projekte und Veränderungen. Aber diese entspannte Atmosphäre hat Paul in Kockelscheuer vermisst. «Die Ausstellung ist eher zu einem Rodeo geworden», erklärt er.

Für Paul sind die Tuningtreffen in eine viel zu halsbrecherische Weise ausgeartet. «Ich mag es nicht wenn dort Rennen veranstaltet werden, bei denen auch gedriftet wird. Das ist gefährlich für Mensch und Auto», so Paul, der weiter berichtet, es wären deshalb auch schon Bußgelder verhängt worden und es hätte Lärmbeschwerden gegeben. Für den eigentlichen Tuning-Fan sind dies Gründe genug, um Kockelscheuer zu meiden. «Ich mag lieber Treffen, die ruhig ablaufen und bei denen Regeln gelten», erklärt er. In Kockelscheuer habe es auch Leute gegeben, die mit ihren Autos oder Lieferwagen einfach nur Unsinn getrieben hätten und dort völlig fehl am Platz gewesen seien. Außerdem sei der Parkplatz, auf dem das Treffen in Kockelscheuer stattfindet sehr klein. «Da können ganz schnell Unfälle passieren», mahnt der Grenzgänger.

Polizei war schon oft vor Ort

In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Videos, die die Rennen auf dem Parc&Ride-Platz, die knallenden Autos und sogar einen Unfall im November letzten Jahres zeigen. Das Thema hat sich am Dienstag bis in die Abgeordnetenkammer hochgekocht. «Die Polizei weiß von diesen Zusammenkünften und greift regelmäßig ein», versicherte Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, während der Abgeordnete Claude Lamberty (DP) von «regelmäßigen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen» sprach.

Der Abgeordnete berichtete von «Lärmbelästigungen und Rennen, die von den Teilnehmern selbst angezettelt wurden». Das sei eine Gefahr für alle Beteiligten. Die Polizei habe dort auch schon spontane Aktionen durchgeführt. Beim letzten Mal seien über 100 Fahrzeuge kontrolliert worden, wie der Minister berichtet. Einige Fahrzeuge seien sogar stillgelegt worden. «Es ist allerdings schwierig, das alles zu überwachen. Die Beamten können das Problem alleine auch nicht lösen», räumte Lamberty ein.