Immersive Party: Schloss Vianden wird für einen Abend zum Elektro-Tempel

Beyond Music

Die ASBL Beyond Music möchte den Besucherinnen und Besuchern ihrer Veranstaltung «Beyond Music presents Vianden Castle» ein immersives Erlebnis bieten.

Für die Party am Samstagabend, den 11. November, hat Beyond Music schon einmal seinen Tontechniker zum Schloss Vianden geschickt, um die dortige Akustik zu testen und einen hochwertigen, kristallklaren Sound zu gewährleisten. Auch der Beleuchtung und der Sicherheit wird Aufmerksamkeit geschenkt. Denn die ASBL will das altehrwürdige Gebäude mit ausgesuchten Elektro-DJ-Sets zum Beben bringen.