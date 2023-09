Immobilien: Fallende Preise machen sich auch in Luxemburger Makler-Agenturen bemerkbar

Sabrina Pontes, Kommunikationsleiterin beim Maklerbüro Unicorn bestätigt: «Wir bemerken den Abwärtstrend vor allem bei den Käufern. Sie wissen, dass sie sich in einer starken Position befinden und können versuchen, Angebote unterhalb des Verkaufspreises zu machen.» Die Eigentümer spielen laut Pontes zum Teil mit und senken die Preise, solange diese über dem ursprünglichen Kaufpreis sind beziehungsweise sich der Verkauf insofern rentiert, als dass sie nicht in finanzielle Schieflage geraten.

Transaktionen gehen drastisch zurück

Auch die Website Immotop.lu konstatiert anhand der geschalteten Annoncen zwischen August 2022 und August 2023 sinkende Preise. So fiel der Quadratmeterpreis beim Verkauf von 8870 auf 8700 Euro. Am stärksten sind die Preise im Osten gesunken mit einem Minus von 2,8 Prozent. In der Mitte und im Süden waren die Rückgänge bei 1,6 und 1,7 Prozent.