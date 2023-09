Immobilien: Stadt Luxemburg will bei gefährdeten Bauprojekten einspringen

Am Mittwoch haben die Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und der Minister für Wohnungsbau, Henri Kox (Déi Gréng), den Grundstein für ein Projekt mit 47 Wohnungen in vier Wohnanlagen in Merl gesetzt. Für den angespannten Markt eine mittelfristig gute Nachricht. Polfer verwies angesichts der Gelegenheit auf das sehr lange Verfahren, das mit den zuständigen Behörden neun Jahre gedauert habe, obwohl die meisten Grundstücke der Stadt gehört hätten. «Einige Abläufe müssen überarbeitet werden», so Polfer. Das Ziel: «Schneller bauen und schneller erschwingliche Wohnungen liefern», erklärte Schöffe Serge Wilmes (CSV).

Beim Wohnungsbau will die Stadt weitere Hebel in Bewegung setzen und es dem Staat gleichtun, der – zunächst – 69 Millionen Euro für die Fertigstellung von fünf Immobilienprojekten mit insgesamt 114 Wohnungen bereitgestellt hat. «Wirklich gefährlich ist, dass Projekte auf dem privaten Markt bereitstehen, die aber nicht realisiert werden. Weil die Leute, die sie kaufen sollen, nicht mehr so günstige Kredite bekommen wie noch vor einigen Jahren», erklärt die Bürgermeisterin die Entscheidung. «Was heute nicht gebaut wird, wird uns morgen fehlen.» Die Stadt werde einen Aufruf zur Einreichung von Projekten starten. Die ersten, die in Betracht gezogen würden, seien «konsequent mit mehr als 100 Wohnungen», so Polfer.