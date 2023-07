Absprachen im Baugewerbe? : Immobilienbranchen-Bericht schockiert den Luxemburger Handwerksverband

«Schockierend, unzulässig, an den Haaren herbeigezogen»: so lautet das erzürnte Resümee von Patrick Koehnen, dem stellvertretender Generalsekretär des Handwerksverbands, hinsichtlich eines am heutigen Mittwoch veröffentlichten Berichts der Wettbewerbsbehörde über den Immobiliensektor.

In diesem behauptet luxemburgische Wettbewerbsbehörde, es sei nicht ausgeschlossen, dass der Arbeitskräftemangel in der Branche auf eine Absprache zwischen den Bauträgern zurückzuführen sei, um Niedriglöhne konstant zu halten und die Einstellung von Arbeitskräften weniger attraktiv zu machen. Dies «würde wahrscheinlich die Baumöglichkeiten und damit die Zahl der neu gebauten Wohnungen verringern und gleichzeitig deren Verkaufspreis erhöhen», fügt sie hinzu.

Niedriglöhne? Laut Generalsekretär nicht

Patrick Koehen entgegnet indes, dass der Mangel an Arbeitskräften ein «echtes Problem» sei – und nicht wie behauptet künstlich erzeugt. Noch prekärer werde die Situation in den kommenden Jahren, wenn «20 bis 25 Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand gehen», so der stellvertretende Generalsekretär des Handwerksverbands.