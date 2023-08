Immobilienkonzern: Luxemburger Adler Group macht Milliardenverlust

Die Nettomieterträge sanken in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich von 131 Millionen auf 108 Millionen Euro, wie das Unternehmen am heutigen Dienstag in Luxemburg mitteilte. Die für die Branche wichtige operative Ergebniskennziffer FFO I aus der Vermietung fiel von 50 Millionen auf 8 Millionen Euro. Der Rückgang spiegele das deutlich reduzierte Mietportfolio nach Portfolioverkäufen und gestiegene Finanzierungskosten wider, hieß es. Die monatliche Durchschnittsmiete des Vermietungsportfolios stieg auf 7,69 Euro je Quadratmeter, ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,1 Prozent.