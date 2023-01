Laut Eurostat : Immobilienpreise in Luxemburg sind in 12 Jahren um 140 Prozent gestiegen

LUXEMBURG – Laut Analysen des nationalen Statistikamts gehört das Großherzogtum zu den Ländern, in denen die Kosten für Immobilen in den vergangenen Jahren am stärksten gestiegen sind.

Auch die Mieten im Großherzogtum haben mit einem Plus von 20 Prozent eine deutliche Preissteigerung verzeichnet. Pexels

Das Statistikamt Eurostat hat am heutigen Dienstag Zahlen veröffentlicht, die Auskunft über die Preissteigerungen für Grundbesitz in den europäischen Ländern in den vergangenen Jahren gibt. Demnach sind die Immobilienpreise hierzulande zwischen dem dritten Quartal 2021 und dem dritten Quartal 2022 um 11,11 Prozent gestiegen.

Betrachtet man den Zeitraum zwischen 2010 und 2022 sind die Preise im Großherzogtum also um satte 140 Prozent gestiegen. Damit komplettiert Luxemburg das Siegertreppchen der Ländern mit den am stärksten gestiegenen Immobilienpreisen. Angeführt wird das Ranking von Estland (+199 Prozent), gefolgt von Ungarn (+174 Prozent). Der europäische Durchschnitt liegt laut Auswertung des Statistikamts mit 49 Prozent deutlich darunter.

So stark sind die Immobilienpreise in den europäischen Ländern gestiegen:

Doch nicht alle Ländern sind von den Preissteigerungen für Immobilen betroffen. In drei EU-Mitgliedsstatten gingen die Preise sogar zurück: in Griechenland (-22 Prozent), Italien (-9 Prozent) und Zypern (-0,3 Prozent).

20 Prozent mehr für Mieten im Großherzogtum

Laut Eurostat haben sich die Immobilienpreise und Mieten in den Jahren 2010 und 2011 ähnlich entwickelt. Seitdem seien die Entwicklungen jedoch sehr unterschiedlich verlaufen: Die Mieten in der EU haben durchschnittlich um 18 Prozent zugelegt, während sie in Luxemburg um 20 Prozent gestiegen sind. Bei den belgischen Nachbarn musste man sogar 21 Prozent mehr für Mieten ausgeben, wohingegen Deutschland mit 18 Prozent genau im europäischen Durchschnitt liegt. Weit abgelegen davon ist das benachbarte Frankreich mit einem Plus von 14,5 Prozent.

Auch hier belegt Estland den ersten Platz mit einem satten Plus von +233 Prozent, gefolgt von Litauen (+151 Prozent). Griechenland war im übrigen das einzige europäische Land, in dem die Mieten gesunken sind (-24 Prozent).

Vergleicht man die Mieten zwischen September 2021 und September 2022 im Großherzogtum, lässt sich ein Anstieg um 8,8 Prozent erkennen. Im Vorjahr waren es noch vier Prozent.