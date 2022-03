Luxemburg : Immobilienpreise steigen auch in der Großregion

LUXEMBURG – Die Immobilienpreise im Großherzogtum lassen auch die Preise in den Grenzgebieten und der Großregion in die Höhe schnellen.

Symbolbild: Die Preise für Immobilien in der Großregion um Luxemburg schnellen ebenfalls in die Höhe. DPA/Bernd Settnik

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut dem Verband der Notare in Belgien ist der Medianpreis für ein Haus in der Provinz Luxemburg innerhalb eines Jahres um 7,4 Prozent und innerhalb von fünf Jahren um 25,1 Prozent gestiegen. Die teuersten Gemeinden liegen in der Nähe des Großherzogtums oder der Autobahn. In dieser Reihenfolge: Attert, Arlon, Messancy, Etalle und Saint-Léger. In Attert lag der Durchschnittspreis im vergangenen Jahr bei 420.000 Euro, während er in der Provinz 219.000 Euro betrug. Ein Novum.

Dieses Phänomen hängt mit den Grenzgängern zusammen, aber nicht nur. «Die Luxemburger kommen zum Kaufen in die Nachbargemeinden und treiben die Preise in die Höhe», sagt Georges Lochet von der Notarskompanie der Provinz. Belgische Haushalte mit mittlerem Einkommen müssen weiter wegziehen.

Preise bis 20 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg steigen deutlich

Auf der französischen Seite sind die Preise ebenfalls in die Höhe geschnellt, wie Me Ricardo Pacheco feststellt. Ein Anstieg von 10 Prozent innerhalb eines Jahres im Grenzgebiet, der in einigen Bereichen bis zu 20 Prozent betrug. «Ein Siedlungshaus, das 2015/2016 in Villerupt oder Audun-le-Tiche für 70.000 Euro verkauft wurde, geht problemlos für 150.000 Euro weg», fährt der Notar fort.

«Viele Menschen haben die Einschließung nicht gut verkraftet und sind umgezogen, um besser wohnen zu können. Daher die hohe Nachfrage», fügt der in Cattenom ansässige Anwalt Olivier Laurent hinzu. Ganz zu schweigen von der «Knappheit an Baugrundstücken» und den luxemburgischen Einwohnern, die nach Frankreich ziehen.

Im deutschen Grenzgebiet hat sich der Preisanstieg in den vergangenen Monaten weniger stark ausgeprägt, so Ingo Ludwig, der in Merzig niedergelassen ist. Aber in einem Streifen von 20 Kilometer ab der Grenze ist der Preisanstieg seit 2005 deutlich. «Ein Haus, das 2005 für 250.000 Euro verkauft wurde, kostet heute 400.000 bis 500.000 Euro», betont der Notar und fügt hinzu: «Ein Haus für 300.000 oder 400.000 Euro in unserer Region ist in Luxemburg eine Million wert». Der Effekt der Luxemburger, die sich niederlassen, ist noch stärker. Im grenznahen Gebiet entfallen fast 50 Prozent der Verkäufe auf Luxemburger, schätzt Rechtsanwalt Ingo Ludwig.