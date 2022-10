Wohnen in Luxemburg: Immobilienprofi ruft zu einer Wohnungsbau-Quadripartite auf

Flavio Becca (links), am Donnerstag bei der «Move Expo» in der Cloche d’Or.

«Letztes Jahr hatte ich die Idee einer Tripartite geäußert. Ich verstehe nicht, warum es nicht dazu gekommen ist», wundert sich der Unternehmer und verweist auf die Energie-Tripartite der Regierung und der Sozialpartner in den letzten Wochen.

Er fuhr fort: «In diesem Jahr sollten wir zu einer Quadripartite übergehen, an der der Staat, die Gemeinden, die Bauträger und die Finanzinstitute beteiligt sind, da es ein Problem mit der Rückzahlung der Kredite gibt». Drei Minister werden am Samstag einen Gesetzentwurf vorlegen, der eine Steuer auf die Mobilisierung von Grundstücken vorsieht. Der «Promobe»-Chef sei bereit diese zu zahlen, «aber dann sollten wir über eine Steuer auf die Bürokratie sprechen». Er stellt klar: «Ich will bauen, ich rede nicht einfach nur darüber! Aber wenn es Jahre dauert, um Genehmigungen zu erhalten, kostet mich das auch Geld».