Luxemburg – Immobilienspekulation soll durch neue Besteuerung eingedämmt werden

Die Steuerbehörden beschäftigen sich derzeit mit einem der Hauptprobleme in Luxemburg: Die Wohnungskrise. Das Grundsteuer-Reformgesetz könnte noch «vor dem kommenden Sommer» vorgelegt werden, so eine Quelle, die an diesem Dossier arbeitet. «Die zwei Hauptziele sind: Eine fairere Grundsteuer zu gestalten, deren Berechnung jährlich und automatisch angepasst werden könnte, und Immobilienspekulationen einzudämmen», so das Innenministerium.