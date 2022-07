Corona: Flyer der Regierung empört Ungeimpfte in Luxemburg

Diesen Flyer findet derzeit knapp jeder fünfte in Luxemburg Lebende in seinem Briefkasten.

Im Rahmen der Kampagne «Letz Talk!» werden Personen, die Bedenken gegenüber der Corona-Impfung mit sich tragen, seit einigen Tagen via Flyer dazu aufgerufen, sich mit dem CHL in Verbindung zu setzen. Dort könnten sie ihre offenen Fragen an medizinische Experten richten. «Die Kampagne richtet sich an die 18 Prozent der Bevölkerung, die noch nicht geimpft sind», so das Gesundheitsministerium.