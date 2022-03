Neuseeland : Impfgegner bewerfen Polizei mit Fäkalien

Seit fast zwei Wochen sorgen Demonstrierende in Wellington für Unruhen. Am Montag wurden bei den Auseinandersetzungen sieben Beamte verletzt.

In Neuseeland haben protestierende Impfgegner die Polizei mit Fäkalien beworfen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Montagmorgen rund 300 Polizeibeamte ausgerückt, um Straßensperren rund um ein Protestlager am Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington zu errichten. «Eine große Zahl lautstarker Demonstranten» habe sich den Polizisten entgegengestellt, sieben Beamte seien bei dem Einsatz verletzt worden. «Einige Beamte wurden von Demonstranten auch mit Fäkalien beworfen», erklärte die Polizei.