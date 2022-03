Nach Bauarbeiten : Impfzentrum kehrt in die Victor-Hugo-Halle zurück

LUXEMBURG – Das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle, das seit Anfang Januar aufgrund von Bauarbeiten geschlossen war, wird am Dienstag, den 8. März wieder eröffnet.

Das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg, das seit dem 3. Januar wegen Bauarbeiten geschlossen wart, öffnet wieder am Dienstag, den 8. März 2022. Das teilt das das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das Ausweich-Impfzentrum, welches vorübergehend in der Luxexpo The Box auf dem Kirchberg eingerichtet wurde, schließt daher wieder ab Samstag (5. März).