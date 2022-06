Corona in Luxemburg : Impfzentrum Victor Hugo wird vorübergehend geschlossen

LUXEMBURG - Das Impfzentrum Victor Hugo in Limpertsberg stellt am 2. Juli wegen geringer Nachfrage seinen Dienst ein. Nun sollen die Impfbusse häufiger zum Einsatz kommen.

Das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg wird am 2. Juli 2022 vorübergehend geschlossen. Das teilt das Gesundheitsministerium am Freitag mit und begründet die Entscheidung mit der derzeit geringen Nachfrage. Parallel dazu sollen die Impfbusse ihr Angebot erweitern. Ein Bus wird nach Angaben des Ministeriums auch regelmäßig auf dem Parkplatz vor der Victor-Hugo-Halle einen Stopp einlegen.