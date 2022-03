Experten-Meinung : «Importierte grüne Energie fehlt anderswo»

LUXEMBURG – Am Montag hat das Großherzogtum sein Energiekontingent für 2022 ausgeschöpft.

Welche Ansätze gibt es, um das Problem zu beheben?

Jedes Jahr ein bisschen früher. Luxemburg hat dieses Jahr am 14. Februar seinen «Overshoot Day» erreicht, so das Ergebnis der Global Footprint Studie. Noch früher war mit dem 10. Februar nur Katar dran. Am «Overshoot Day» überschreitet ein Land die Quote der Energieressourcen eines Jahres, die einen nachhaltigen Konsum ermöglichen würde. Im Jahr 2019 war es für Luxemburg der 19. Februar.