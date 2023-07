Weststaaten-Roadtrip: In 2000 Meilen vom USA-Stänkerer zum Groupie

Wer durch die USA reist, macht Kilometer. Doch Landschaften wie hier im Bryce Canyon machen selbst Verbindungsfahrten zu Highlights. TreptowerAlex

«Alles überdimensioniert protzig, maßlose bis anstrengende Super-Freundlichkeit, dazu noch Fast-Food-Fraß, und alles ist ewig weit voneinander entfernt.» Die Liste der Vorurteile gegenüber den USA vermochte der Autor dieser Zeilen beliebig weiterführen, um zum immerselben naiv-blasierten Schluss zu kommen: «Nö, die USA reizen mich null.» Ein «Gib Dir'n Ruck!» und 2000 Meilen (3200 Kilometer) später ist er um einen unvergesslichen Urlaub sowie eine Erkenntnis fürs Leben reicher: Es kann wunderbar sein, wenn sich Vorurteile bewahrheiten!

Yes, es ist alles riesig. Aber warum zum Teufel sollte man auch Luxemburger Miniatur-Parkhäuser bauen, wenn das Land groß genug ist, um jedem Auto eine tennisplatzgroße Parkfläche einzuzeichnen? Yes, alle sind superfreundlich. Wo genau war da nochmal das Problem? Und yes, es gibt auch Fast Food. Ziemlich geiles, um genau zu sein.

Der Weg zu dieser Erkenntnis führte innerhalb von zwei Wochen von Los Angeles durchs Death Valley nach Las Vegas; über den Bryce Canyon quer durch Nevada nach San Francisco und über Santa Barbara zurück nach LA. Um auch dem letzten Vorurteil seine vermeintliche Kraft zu nehmen: Yes, es ist alles weit voneinander entfernt. Aber wer einmal im absurd weich gefederten Amischlitten die «California State Route 1» hinunter geschwebt ist, möchte nie mehr anders reisen.

Los Angeles

Um sich nicht mit Touristenmassen zum Sonnenuntergang am Griffith-Observatorium den Berg hochschieben zu müssen, empfiehlt sich ein Schleichweg. Venti Views

Völlig wertfrei: Viele Menschen wollen es im Urlaub «einfach nur schön» haben. Diesen sei geraten, Los Angeles nach Ankunft schnellstmöglich zu verlassen. Denn die Stadt der Engel ist ein Brennglas der USA. Nichts verdeutlicht die Diskrepanz zwischen amerikanischem Traum und der hässlichsten Fratze des Kapitalismus eindrucksvoller als mitten auf dem Hollywood Boulevard aufgeschlagene Zeltcamps. Wo wenige Tage zuvor die Frage diskutiert wurde, wer das teuerste Oscar-Kleid trägt, geht es jetzt ums nackte Überleben.

LA-Tipp: Vom Parkplatz des Roosevelt Golf Course führt ein (wohl nicht ganz offizieller) Trampelweg hoch zum Griffith-Observatorium. Und wenn oben angekommen gerade die Sonne über der Stadt untergeht, dann ist auch Los Angeles «einfach nur schön»!

Las Vegas

Wie weit Vorstellung und Realität auseinanderklaffen können, zeigt Las Vegas. Wer sich die «Stadt der Sünde» als weltgrößte Versammlung von Glücksrittern und Pechvögeln inmitten von zu viel nackter Haut vorstellt, hat ein paar Jahre verschlafen. Seit der Jahrtausendwende forcieren die Stadtoberen einen Imagewandel hin zur «City of Entertainment». Mit Erfolg. Vegas ist zum Anziehungspunkt für Familienurlauber geworden und unterscheidet sich von Disney Land in erster Linie im Cocktail-Durchfluss. Für beide gilt: Muss man mal gesehen haben, zwei Tage reichen aber.

Teuer aber unvergesslich: Ein Helikopter-Flug von Las Vegas aus bis in den Grand Canyon. bennymarty

Vegas-Tipp: Wer nicht alles verzockt oder – besser noch – ein Glückstag erwischt hat, sollte sich einen Helikopterflug über den Hoover Damm bis in den Grand Canyon gönnen. Atemberaubend teuer und atemberaubend schön.

Bryce-Canyon-Nationalpark

Einen schöneren Kontrast zur Wüstenhitze und der auf die Spitze getriebenen künstlichen Reizüberflutung Vegas' als den Bryce Canyon im gleichnamigen Nationalpark kann man sich nicht ausdenken. Wie lachhaft unspektakulär sind bitte die – eigentlich tatsächlich sehr hübsch anzusehenden – Bellagio-Wasserspiele im Vergleich zu diesen monumental schönen Verrücktheiten der Natur? Richtig, es sind nur Steine. Aber Steine, die einen nie wieder weggucken lassen wollen. Muss man leider doch irgendwann, denn es wird recht frisch. Der Canyon, der eigentlich gar keiner ist, weil nicht ein Fluss, sondern Wind und Eis ihn schufen, liegt auf einem bis zu 2700 Meter hohen Plateau.

Frühaufsteher werden im Bryce Canyon mit einem unvergesslichen Sonnenaufgang belohnt. Philip Weber

Utah-Tipp: Zwar kann man auch unmittelbar am Eingang des Nationalparks nächtigen, doch wer sich bereit für die volle Ami-Dröhnung fühlt, dem sei, unter Vorbehalt, der etwa 35 Kilometer entfernte Ort Panguitch ans Herz gelegt. Unter Vorbehalt, weil hier wirklich nichts schön ist. Dafür liefern sich dort die inzwischen lieb gewonnen Vorurteile ein fulminantes Battle. Panguitch besteht aus einer, für die verhältnismäßig kleinen Häuser viel zu großen Kreuzung, ein paar schäbigen Motels und einem einzigen Restaurant, in dem aus einem Western entsprungene Boys wahnsinnig gute Steaks servieren. Und – ich schwöre! – ich habe einen Strohballen über die Straße wehen sehen.

San Francisco

Dass die USA nicht nur «einfach schön», überzogen spektakulär und liebenswürdig klischeehaft sein können, beweist die Fahrt durch die Wüste von Nevada zurück an den Pazifik. Denn die ist einfach nur überzogen unspektakulär. Entlohnt wird man mit San Francisco. Einer Stadt, die – zumindest für den Kurzbesucher – ziemlich viel richtig macht. Die innenstädtischen Wolkenkratzer sind architektonische Perlen und ersticken mit ihrem Charme jeden Anflug von anonymer Geschäftigkeit, die derlei Fassadenschluchten sonst umwehen. Viertel wie das riesige Chinatown und das French Quarter lassen Weltstadt-Flair aufkommen, gleichzeitig lässt sich San Francisco großteils zu Fuß erkunden. Und die sonst so charakterlosen, auf dem Reißbrett entworfenen Straßennetze beweisen im hügeligen San Francisco, was in ihnen steckt: Beim kilometerweiten Blick durch von viktorianischen Häusern gesäumte Straßen bis ans Meer fragt man sich, warum überhaupt Kurven erfunden wurden.

Gourmet-Tipp: Die Golden Gate Bridge lässt sich am schönsten mit dem Fahrrad überqueren. An beiden Enden verkaufen Hispanics direkt aus den Kofferräumen ihrer Autos Hotdogs, die Gourmets und Gourmands gleichermaßen den Atem rauben. Vergessen Sie alle Tipps für Sterne-Restaurants, von denen es an der Westküste etliche gibt, vergessen Sie alle Burger-Empfehlungen. Kofferraum-Hotdog und kalte Cola mit Blick auf das sicher schönste der modernen Weltwunder… das muss dieser amerikanische Traum sein, von dem immer alle sprechen.