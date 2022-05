Weltrekordhalter : In 50 Jahren hat ein Amerikaner über 32.000 Big Macs gegessen

Don Gorske (68) hat es mit seiner Vorliebe bereits ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Nun feiert er sein 50-jähriges Jubiläum. Über seine merkwürdige Diät hat er auch ein Buch verfasst.

Don Gorske ist als «König der Big Macs» bekannt und hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Nun feierte er am Dienstag das 50-jährige Jubiläum seiner eigenartigen Diät. Wie die offizielle Webseite des Weltrekord-Buchs berichtet, begann Gorske genau am 17. Mai 1972 damit, praktisch täglich Big Macs zu essen. Damals erwarb der 68-Jährige aus Fond du Lac im US-Staat Wisconsin sein erstes Auto: «Ich bin direkt zu McDonald’s gefahren und habe meine ersten drei Big Macs gegessen. In dem Moment sagte ich mir, dass ich sie wahrscheinlich für den Rest meines Lebens essen würde.»

«Es gibt wirklich nichts anderes, das ich lieber essen würde»

Selbstverständlich konnte er seine Obsession nicht lange vor seiner Frau geheim halten: «Manchmal habe ich ihm sogar einen Big Mac mitgebracht, ich wusste nur nicht, dass das ewig so weitergehen würde», sagt Mary Gorske. Im Jahr 2008 veröffentlichte er unter dem Namen «22.477 Big Macs» ein Buch, in dem er von den Burgern schwärmt und seine Erfahrungen teilt.

