Luxemburg: In Alexandras «House of Dogs» gibt es Krippenplätze für Hunde

Tierlieb war sie schon immer. So ist es kein Wunder, dass Alexandra Atanackovic bereits in jungen Jahren in einem Pferdestall arbeitete. Geboren im Süden Frankreichs, zog es sie zunächst nach England. 2016 kam sie dann ins Großherzogtum. Dort kümmert sie sich jedoch nicht mehr um Pferde, sondern begann, in einer Hundepension zu arbeiten. In Esch, wo Alexandra lebt, ärgerten sich Nachbarn über fehlende Betreuungsangebote für ihre Vierbeiner – was sie zum Handeln veranlasste.