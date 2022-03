Nachwuchs im Zoo : In Amnéville gibt es gleich sechs Mal Nachwuchs

AMNÉVILLE – Gleich sechs Mal durften sich die Angestellten des Zoo von Amnéville tierisch über Zuwachs freuen.

Ein Lemur und gleich fünf Pythons haben das Licht der Welt erblickt.

Der Zoo von Amnéville erlebt derzeit einen wahren Babyboom. Die Zooleitung berichtet von mehreren Geburten, darunter ein "extrem seltener" schwarz-weißer Vari. Dieser Lemur ist in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht. "Die Mutter, Haika, und der Vater, Mangoki, beobachten ständig das kleine Männchen, das fast zwei Monate alt ist", heißt es in der Mitteilung.

Eine erfreuliche Nachricht für den Zoo. Doch nicht die Einzige: Auch die weibliche Pythonschlange des Zoos brachte 5 Junge zur Welt. Die Eier wurden zunächst in einen Brutkasten gelegt. Am Freitag am den 13. Juli erblickten alle 5 Babyschlangen das Licht der Welt. Die Zoobesucher müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie die kleinen Pythons zu Gesicht bekommen, müssen die Kleinen doch erst einmal zu Kräften kommen.