Ukraine: «In Bachmut passieren gerade erstaunliche Dinge»

Diese Woche scheinen die Truppen der Ukraine bedeutende Fortschritte im umkämpften Bachmut gemacht zu haben. Bereits am Montag erklärte Ukraine-Präsident Wolodimir Selenskyj, die ukrainischen Kämpfer seien «in allen Richtungen im Vormarsch». «Wir rücken bei Bachmut vor und es geht weiter voran», erklärte der Kommandeur der Landstreitkräfte, Oleksandr Sirskyj, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram.

Der Generalstab gab zudem bekannt, dass sie die «strategische Initiative» ergriffen hätten und weiter vorrückten. Hanna Malyar, die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, berichtete in Bachmut von einem Vorrücken von 1200 bis 1500 Metern in südwestlicher Richtung. Die Soldaten kämpften in einer «heftigen Schlacht um jeden Meter Boden des Feindes. Sie kommen voran.» Die Lage in Bachmut sei schwierig und die erbitterten Kämpfe dauerten an, fügte sie hinzu.