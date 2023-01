Ukraine-Krieg: In Bachmut verlor Bogdan (8) seine Eltern – jetzt kann er wieder lachen

… im Lager «Gen.Camp», in welchem kriegsversehrte Kinder psychologisch betreut und rehabilitiert werden.

Zwischenzeitlich hatte er nur noch seinen Dackel Rem. Schließlich fand er Unterschlupf in Südspanien …

Das Schicksal des achtjährigen Bogdan macht betroffen. Ende Oktober verlor er durch Gefechte in Bachmut seinen Stiefvater und seine schwangere Mutter. Bei einem Artillerieangriff starben Bogdans Eltern an den Schrapnellen einer Granate, die ganz in ihrer Nähe explodierte.