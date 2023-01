Zeugenaufruf : In Belgien lebende Luxemburgerin wird seit einem Monat vermisst

Am heutigen Dienstagmorgen gab es ab 7 Uhr im belgischen Dorf Sterpenich in der Rue du Duché ein Großaufgebot der belgischen Bundespolizei. Die Straße, die senkrecht zur vielbefahrenen Rue de Graas verläuft und in der täglich viele Grenzgänger unterwegs sind, wurde vollständig abgeriegelt. Der Grund ist, dass hier das Wohnhaus der seit über einem Monat vermissten Lucia Alexandroae liegt.

Laut der belgischen Polizei gibt es von der 31-jährigen luxemburgischen Staatsbürgerin und Wahlbelgierin seit dem 6. Dezember kein Lebenszeichen mehr. Zuletzt soll sie im Einkaufszentrum «McArthurGlenn» in Metzig (Messancy) gesehen worden sein. Trotz zahlreicher Zeugenaufrufe, die in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, bleibt die in Luxemburg arbeitende Mutter einer zweijährigen Tochter verschwunden.