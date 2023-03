Deutschland : In Berlin dürfen nun alle «oben ohne» ins Schwimmbad

Eine 33-Jährige wurde in Berlin aus der Badi geworfen, weil sie ihre Brüste nicht bedeckte. Sie reichte Beschwerde ein und hatte Erfolg damit.

In den Bädern der deutschen Hauptstadt ist neu das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch «für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust» möglich.

Eine Diskriminierungsbeschwerde führt dazu, dass in Deutschlands Hauptstadt Berlin die Haus- und Badeordnung in allen Bäder-Betrieben zukünftig geschlechtergerecht angewendet wird.

Ausgelöst wurde die Debatte durch eine 33-jährige Deutsche im letzten Dezember, wie der «Spiegel» berichtet. Sie wurde in einer Berliner Bad vom Aufsichtspersonal dazu aufgefordert, ihre Brüste zu bedecken. Da sie dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde sie aus dem Schwimmbad geworfen. In ihrer Beschwerde an die Ombudsstelle des Landesantidiskriminierungsgesetz weist die Frau darauf hin, dass die Haus- und Badeordnung keine geschlechtsspezifischen Festlegungen trifft und lediglich das Tragen «handelsüblicher Badekleidung» vorschreibt.