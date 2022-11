Rückruf : In Brie-Käse von «Le Maubert» wurden Listerien nachgewiesen

Die luxemburgische Lebensmittelbehörde ruft am Donnerstag Brie-Käse von «Le Maubert» aufgrund von bakterieller Kontamination zurück.

In einer Pressemitteilung teilte die luxemburgische Lebensmittelbehörde am Donnerstag mit, dass eine Charge des Brie-Käses von «Le Maubert» mit Listerien kontaminiert sei. Bei der betroffenen Charge handelt es sich um die mit der Nummer «3441309», die zwischen dem 12. Oktober und dem 9. November im Auchan verkauft wurde. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Käse auch in weiteren Supermärkten verkauft wurde.