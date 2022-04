Grenznahes AKW: In Cattenom wird der Ernstfall geprobt

Jedes Atomkraftwerk in Frankreich ist dazu verpflichtet, alle fünf Jahre eine Übung zur nuklearen und zivilen Sicherheit durchzuführen. Die nächste findet am 11. und 12. Mai in Cattenom statt. «Ziel ist es, unsere Reaktionsfähigkeit im Falle eines nuklearen Zwischenfalls zu testen und die Koordination der Hilfsmaßnahmen, die bei einem solchen Zwischenfall eingesetzt würden, zu überprüfen und zu verbessern», erklärte Laurent Touvet, Präfekt des Departements Moselle, am Dienstag bei einer Informationsveranstaltung zu der Übung.