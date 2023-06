Biometrische Erkennung: In China kann jetzt mit der Handfläche bezahlt werden

So sieht der Scan am U-Bahn-Drehkreuz der Daxing Airport Express Line aus.

Kurz die Hand in ein Gerät einscannen und – zack – beispielsweise ein Ticket ist gelöst. Die Rechnung wird automatisch vom Konto abgezogen. Was wie ein futuristisches Beispiel daherkommt, ist in China nun Realität geworden. Der chinesische Tech- und Socia-Media-Gigant Tencent lanciert diese Technologie ab sofort an ausgewählten U-Bahn-Stationen in Beijing.